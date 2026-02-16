Madagascar: Rugby à XV top/Top 12 - Le Cosfa s'adjuge la première place

Dans un stade Makis d'Andohatapenaka plein à craquer, le choc entre le leader CEA Andranomanalina et son dauphin, le Cosfa, a tourné à l'avantage des militaires.

Au terme d'un scénario totalement fou, les militaires se sont imposés d'un souffle (38-37) et ont bouleversé la hiérarchie du championnat lors de cette confrontation directe face aux rugbymen du CEA, dimanche, au stade Makis d'Andohatapenaka.

Le public s'attendait à une grande affiche ; il n'a pas été déçu. Pour le compte de la cinquième journée du championnat de Madagascar de rugby à XV masculin, appelé XXL Energy Top 12, le CEA Andranomanalina et le Cosfa se sont livré un duel intense, digne d'une finale. L'enjeu était clair : conserver la première place pour le CEA, la ravir pour les militaires. Le tout sous l'arbitrage d'un officiel étranger, assisté d'un Malgache.

Le Club Étoile d'Andranomanalina (CEA) démarre fort. Après une première mêlée solide, les joueurs d'Andranomanalina ouvrent le score dès la 6e minute par un essai non transformé (5-0), avant d'ajouter une pénalité (8-0).

Dominants dans l'occupation et agressifs dans les duels, ils inscrivent un deuxième essai pour mener 15-0. Mais les militaires ne paniquent pas. À partir de la 23e minute, le Cosfa sonne la révolte avec deux essais consécutifs et revient à 10-15, puis un troisième à la 32e minute pour reprendre l'avantage (17-15).

Malgré un carton jaune côté Cosfa, le CEA repasse devant grâce à un nouvel essai (22-17). Juste avant la pause, les militaires frappent encore et recollent au score : 22-22 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Cosfa se montre plus réaliste et prend l'avantage sur pénalité (25-22). Le CEA répond par un essai et une nouvelle pénalité pour mener 32-25. Le chassé-croisé continue : les militaires égalisent à la 65e minute (32-32), puis le CEA reprend la tête à la 67e minute (37-32).

Bagarre après le match

Mais la fin de match tourne au drame pour Andranomanalina. Une pénalité ramène le Cosfa à deux points (35-37), avant une pénalité décisive à la 77e minute qui scelle la victoire des militaires (38-37).

La rencontre ne s'est pas arrêtée au simple résultat sportif. Juste après le coup de sifflet final, un cafouillage a éclaté entre plusieurs joueurs des deux camps, engendrant une bagarre. Des échanges verbaux houleux, quelques bousculades et gestes d'humeur ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre et des encadrements techniques pour calmer les esprits. Plus de peur que de mal, mais cet épisode a quelque peu terni une affiche pourtant de très haut niveau.

« C'était un match difficile. Les deux équipes ont montré un haut niveau. Sans nos pénalités ratées, la victoire aurait été plus tranquille », confie Noé Mboazafy Rakotoarivelo, coach du Cosfa, satisfait d'avoir atteint son objectif : prendre la tête du classement.

Côté CEA, la déception est immense. « Nous avons laissé trop de points en route sur pénalité et en transformation. Cette défaite nous relègue à la troisième place derrière le Cosfa et le FT Manjakaray », regrette Jean-Yves Randriamalala.

Battus au plus mauvais moment, les rugbymen d'Andranomanalina laissent filer le leadership. Dans ce duel au sommet, le CEA est bien le grand perdant.