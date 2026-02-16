Madagascar: Trafic d'espèces - Six cent quarante-six tortues radiées saisies à Belo-sur-Mer

Une opération conjointe menée dans la région Menabe a permis la saisie de six cent quarante-six tortues radiées à Belo-sur-Mer. Cinq individus ont été arrêtés.

Les tortues de Madagascar demeurent la cible de trafics persistants. La semaine dernière, à la suite de renseignements, une opération conjointe menée par la Direction régionale de l'environnement et du développement durable de Menabe (DREDD) et la Police nationale dans la région Menabe a permis d'intercepter six cent quarante-six tortues radiées à Belo-sur-Mer.

Deux individus qui transportaient ces tortues ont été arrêtés. Cinq personnes au total ont été identifiées sur les lieux. Trois complices ont toutefois réussi à prendre la fuite à bord d'une embarcation rapide au moment de l'intervention. La traque, conduite par la Police nationale sous la direction du chef du Commissariat central de Morondava et du responsable régional du service de renseignement, s'est poursuivie sans relâche.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le 13 février à midi, à l'issue d'une traque ininterrompue, les trois trafiquants ont été arrêtés à proximité du village d'Antanimanimbo, au sud de Belo-sur-Mer. Les habitants ont apporté leur appui aux forces de l'ordre dans la recherche de ces auteurs de trafic illicite de ressources naturelles », indique un communiqué de la Police nationale publié ce week-end.

Rôle clé

D'après les informations recueillies, ces tortues proviendraient du sud de l'île et auraient été acheminées par vedette rapide vers Belo-sur-Mer, qui servirait de point de sortie pour leur exportation illégale.

Transférées à Morondava, les tortues ont été prises en charge, bien que seize d'entre elles aient malheureusement succombé. Les spécimens encore vivants ont été confiés à la Turtle Survival Alliance (TSA), chargée d'assurer leur suivi, leurs soins et leur réintroduction dans leur habitat naturel lorsque les conditions le permettront.

Les tortues radiées favorisent la dissémination des graines des plantes et arbustes qu'elles ingèrent. Principale espèce d'herbivore sauvage, elles jouent un rôle clé dans l'écosystème.

Les présumés trafiquants font l'objet d'une enquête et seront présentés à la justice à l'issue des investigations. De son côté, le ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) rappelle que la capture, la détention, le transport et la commercialisation des tortues sont strictement interdits par la loi. La population est invitée à signaler tout acte suspect en composant le 955. L'enquête ouverte par la Police nationale se poursuit.