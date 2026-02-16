Afrique de l'Est: À l'occasion du 39e Sommet de l'Union africaine, l'Éthiopie et le Soudan du Sud ont intensifié leur concertation en faveur de la stabilité régionale.

15 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — En marge du 39e Sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Salva Kiir Mayardit ont mené des échanges approfondis axés sur la paix et la sécurité dans la région.

Les deux dirigeants ont insisté sur l'urgence d'intensifier les initiatives communes afin de consolider la stabilité dans la Corne de l'Afrique et de faire face aux défis sécuritaires émergents.

Cette réunion, tenue dans la capitale éthiopienne en présence de plusieurs chefs d'État africains, a permis d'examiner les priorités continentales les plus pressantes, notamment la prévention des conflits, la coopération sécuritaire et la promotion d'une paix durable.

Organisé au siège de l'Union africaine, le sommet a offert une plateforme stratégique pour coordonner les approches politiques et renforcer la sécurité collective à l'échelle régionale.

À l'issue des discussions, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré sur les réseaux sociaux avoir rencontré le président sud-soudanais afin d'aborder les enjeux liés à la paix et à la sécurité régionales, alors que se poursuivait la deuxième journée du sommet.

Cette démarche illustre la dynamique de coopération diplomatique entre Addis-Abeba et Juba, les deux capitales réaffirmant leur engagement commun en faveur d'une stabilité durable dans la région.

Lire l'article original sur ENA.

