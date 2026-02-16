Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et le vice-président ivoirien ont discuté des priorités continentales

15 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu aujourd'hui le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné afin d'évoquer des questions d'intérêt commun et les enjeux majeurs auxquels le continent est confronté.

Cette rencontre s'est tenue en marge du 39e Sommet de l'Union africaine, qui réunit les chefs d'État et de gouvernement africains sur le thème du développement durable et de l'intégration régionale.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l'occasion de cet échange, le Premier ministre Abiy a déclaré : « J'ai reçu aujourd'hui le vice-président ivoirien Tiémoko Meyliet Koné et nous avons discuté des enjeux continentaux et des domaines d'intérêt commun. »

