Afrique: L'AMA appelle les États membres de l'UA à accélérer la ratification du traité et à renforcer leur engagement politique

Addis-Abeba — Les responsables africains ont invité les 55 États membres de l'Union africaine à finaliser la ratification du traité instituant l'Agence africaine des médicaments (AMA), soulignant qu'un appui politique ferme et des ressources financières pérennes sont indispensables pour garantir l'accès à des médicaments sûrs, efficaces et de qualité sur l'ensemble du continent.

Réunis à Addis-Abeba, les dirigeants ont noté que si 31 pays ont déjà ratifié l'accord fondateur, une adhésion plus large demeure cruciale pour permettre à l'agence d'exercer pleinement son mandat à l'échelle continentale.

La directrice générale de l'AMA, le Dr Delese Mimi Darko, a mis en avant l'urgence d'un engagement politique accru et de contributions financières soutenues, avertissant qu'un nombre limité de ratifications réduirait l'impact et la portée opérationnelle de l'institution.

Elle a rappelé que la mission de l'AMA est d'assurer aux populations africaines un accès rapide et équitable à des produits médicaux sûrs, efficaces et conformes aux normes de qualité.

L'agence ambitionne notamment d'harmoniser les cadres réglementaires, de renforcer la supervision des essais cliniques, d'améliorer la pharmacovigilance et de soutenir la fabrication pharmaceutique locale -- un levier stratégique pour réduire la dépendance aux importations.

De son côté, l'envoyé spécial de l'Union africaine pour l'AMA, Michel Sidibé, a salué les ratifications déjà obtenues comme une avancée significative, tout en soulignant que la mise en oeuvre concrète doit suivre rapidement les engagements formels.

Il a averti que la dépendance aux systèmes réglementaires extérieurs expose l'Afrique à des vulnérabilités et à des retards, présentant l'AMA comme un pilier central de la souveraineté réglementaire et de la sécurité sanitaire du continent.

Les dirigeants ont ainsi exprimé leur détermination à intensifier les démarches diplomatiques en vue d'une ratification universelle, d'accélérer l'opérationnalisation de l'agence et de consolider la capacité de l'Afrique à faire face efficacement aux futures crises sanitaires.