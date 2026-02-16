Madagascar: Gezani pourrait passer à côté du Sud

L'alerte jaune est en vigueur dans le Sud-Ouest. Le cyclone tropical Gezani poursuit sa trajectoire au large de Madagascar.

Gezani représente une nouvelle menace pour Madagascar. Il pourrait encore influencer le temps dans le sud de Madagascar en ce début de semaine, selon les prévisions météorologiques.

« Gezani (ndlr : positionné à environ 467 km au sud-ouest d'Itampolo, dans la zone d'A mpanihy, hier à 15 heures) devrait progressivement infléchir sa trajectoire vers le nord-est au cours des prochaines 24 heures. Cette évolution devrait le conduire à circuler à environ 100 km au large du littoral d'Itampolo d'ici demain après-midi et durant la nuit suivante, maintenant ainsi une influence indirecte sur la côte sud-ouest », selon le bulletin cyclonique émis par la Direction générale de la météorologie, hier.

Météo Madagascar appelle les populations des districts d'Ampanihy Andrefana, Beloha et Tsihombe à appliquer les prescriptions liées à l'alerte jaune. Un risque de coups de vent pouvant atteindre 65 km/h le long du littoral est prévu. Les conditions maritimes devraient se dégrader progressivement sur une vaste portion du littoral. Les autorités déconseillent formellement toute sortie en mer entre Maintirano et Tolagnaro, où la mer deviendra d'abord forte puis très forte.

Prudence

Les pêcheurs, transporteurs maritimes et usagers de la mer sont invités à faire preuve de prudence et à suspendre leurs activités jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Météo Madagascar estime que le risque de fortes pluies reste relativement faible. Les activités pluvieuses associées au système devraient demeurer principalement concentrées en mer, limitant l'impact sur les zones habitées, ce qui constitue une aubaine pour le sud de Madagascar, notamment pour Ampanihy Andrefana, déjà frappé par Ewetse, au stade de tempête tropicale modérée, lors de son atterrissage le 21 janvier.

Les fortes pluies apportées par ce système ont provoqué quelques dégâts, comme l'affaissement d'une berge sur le fleuve Fiherena et la dégradation des infrastructures routières dans le Sud. De nouvelles fortes pluies pourraient aggraver les dégâts.

Un deuxième atterrissage de Gezani sur la Grande Île serait ainsi évité. Les dernières tendances continuent de suggérer un virage vers le sud.