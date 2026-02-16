Madagascar: Saint-Valentin - Sainte-Marie a célébré l'amour comme il se doit

Pour une Saint-Valentin digne de ce nom, Sainte-Marie, fidèle à son histoire, a fait appel à des « pirates ». La chanteuse Nounous, suivie de près par quatre danseurs, a fait honneur à cette réputation.

Dans un décor mêlant intimité et mise en scène, un spectacle alliant musique, comédie et effets visuels, autour de l'histoire d'un pirate épris de sa Valentine, a rappelé aux Saint-Mariens, le temps d'une soirée, que le plus précieux des trésors reste l'amour. À l'occasion de la Saint-Valentin, la Taverne des Pirates à Sainte-Marie, de Jenny, de son vrai nom Eugénie Francie, s'est transformée en théâtre romantique.

La première partie, douce et élégante, s'est tenue en version acoustique au sein du restaurant. Autodidacte, issue d'une famille de chorale et sur scène depuis 2003, l'artiste principale, Nounous, a proposé une vingtaine d'interprétations adaptées à l'ambiance et aux demandes d'un public majoritairement étranger, mais ouvert à toutes les cultures.

Populaire

Son répertoire a traversé les langues français, anglais, malgache et italien revisitant des classiques de Céline Dion, Whitney Houston, Mireille Mathieu. Elle a également interprété ses propres chansons, dont « Andeha », son titre phare révélé en 2003 et revisité en 2024, qui reste populaire à la radio et à l'étranger.

La seconde partie a laissé place à une ambiance tropicale et variée. Sur scène, Nounous et son musicien ont enchaîné les morceaux avec des arrangements fluides, préparés lors de répétitions organisées trois fois par semaine depuis la mi-janvier.

Fidèle à l'esprit des lieux, la soirée s'est enrichie d'une comédie musicale animée par quatre jeunes danseurs costumés en pirates. Entre disputes, demande en mariage et réconciliation, le scénario, ponctué d'effets spéciaux, a prolongé la célébration de l'amour.

Pour sa quatrième prestation à la Taverne des Pirates, l'artiste a répondu à la demande d'un public déjà conquis lors de ses précédentes apparitions.