Madagascar: Cyclone Gezani - Le complexe d'Ambatovy subit d'importants dégâts

Le cyclone Gezani a laissé derrière lui un paysage de désolation dans plusieurs régions de Madagascar. À Toamasina, les dégâts sont particulièrement lourds. Des maisons ont été endommagées, des infrastructures fragilisées et de nombreuses familles se retrouvent aujourd'hui en difficulté.

Parmi les sites touchés figure le complexe industriel d'Ambatovy. L'usine de Toamasina a subi d'importants dégâts après le passage du cyclone. L'entreprise parle de « dommages significatifs » et a lancé des inspections techniques détaillées pour mesurer l'ampleur des impacts sur ses installations et ses équipements.

Outre les infrastructures, des hommes et des femmes sont aussi concernés. Des employés de l'entreprise font partie des sinistrés. Ambatovy dit partager la peine des victimes et affirme rester attentive à l'évolution de la situation.

Pour l'heure, la priorité est claire : assurer la sécurité des travailleurs, des sous-traitants et des communautés voisines. La production ne reprendra que lorsque les installations auront été entièrement vérifiées, que les conditions de sécurité seront garanties et que les normes environnementales seront respectées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans une région fortement dépendante de l'activité industrielle, les dégâts subis par Ambatovy illustrent aussi l'impact économique du cyclone. Alors que la population commence à peine à mesurer l'ampleur des pertes, l'heure est à l'évaluation et à la solidarité.