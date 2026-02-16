Madagascar: Echos du week-end - La fête de la Saint-Valentin célébrée en grandes pompes

Ce week-end, sous le signe de l'amour, a tenu toutes ses promesses. Ces trois derniers jours, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, avec les amoureux au rendez-vous, la vie nocturne a eu la part belle et les concerts ont fait salle comble un peu partout.

D-Lain égal à lui-même

Vendredi dernier, La City Ivandry a vibré au rythme envoûtant du concert de D-Lain, un événement tant attendu par les fans de l'artiste. Il a fait son entrée sur scène, accueilli par une ovation frénétique. Le chanteur, réputé pour sa voix puissante et ses textes émouvants, a immédiatement captivé l'audience avec ses premiers morceaux. Les titres phares de son répertoire ont fait vibrer la foule, créant une communion entre l'artiste et son public.

Les lumières, les jeux de scène et la mise en scène soigneusement orchestrée ont ajouté une dimension spectaculaire à ce concert. D-Lain a su varier les tempos, alternant balades touchantes et rythmes entraînants, permettant à chacun de vivre une expérience musicale riche et diversifiée. Ce concert a, une fois de plus, prouvé que Dlain sait rassembler les gens autour de sa musique, créant des instants de partage et de joie. En joignant l'utile à l'agréable, le chanteur a versé son salaire de la soirée en faveur des sinistrés de Toamasina.

Mahaleo Taranaka en dignes successeurs

Samedi, Mahaleo Taranaka a marqué la fête des amoureux au Pavé Antaninarenina. « Hiaraka isika », le thème de la soirée, prend tout son sens. Cette journée, dédiée aux amoureux, a vu chacun exprimer son interprétation de l'amour ; la bande a su toucher le cœur de ses fans à travers des harmonies vocales et des mélodies.

Presque toutes les chansons d'amour ont été chantées en chœur avec le public. Leur performance a débuté avec « Hiara isika », suivie de « Embona », « Hanina », « Raozy Vony », « Fitia vao mitsiry », « Isekely », etc. En fin de concert, le public a pu entendre des morceaux tels que « Ry Moa ve », « Asio Siramamy », « Somambisamby » et « Voankazo voarara ». De ce fait, ils comptent continuer leur parcours en faisant revivre les chansons du groupe de leurs pères, les Mahaleo.

Che bel canto, ou l'amour sous toutes ses coutures

Hier, le Palais des Sports de Mahamasina a vibré au rythme des mélodies entraînantes de Che Bel Canto avec Tovo J'hay. Les amateurs de musique se sont rassemblés pour une ouverture en grandes pompes, célébrant la passion et l'amour de la musique. Dès son entrée sur scène, Tovo J'hay a captivé le public avec sa présence charismatique et sa voix puissante. Avec « Tia mozika » en entrée d'emblée, les protagonistes ont de suite accroché la foule. L'énergie était palpable dans l'air et les spectateurs ont rapidement été entraînés avec Tosy, Johane, Ayam, Malala et Nanie.

Chaque morceau interprété a résonné avec une intensité émotionnelle, établissant un véritable lien entre les chanteurs et leur public. Un Tovo J'hay chantant « Hatrizay » de Nanie, par exemple, ou encore un duo des deux sur « Hatreto ihany ». Les prouesses vocales ont résonné sous les feux des projecteurs. Le concert a été ponctué de moments de partage et d'interaction avec le public, créant une atmosphère festive et chaleureuse. Les rires, les chants et les applaudissements ont résonné dans la salle, démontrant que la musique a le pouvoir de rassembler les gens, de transcender les barrières et d'apporter de la joie.