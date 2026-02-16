Madagascar: Stand-up - « Miseho milay » à marquer dans les annales

16 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

Un événement sans précédent dans le paysage de l'humour malgache. Le stand-upper Joely a réussi à jouer à guichet fermé pendant trois jours consécutifs au CCI Ivato, du vendredi au dimanche.

Son spectacle, intitulé « Miseho milay », a séduit un public enthousiaste. Des spectateurs, constitués d'artistes, d'influenceurs et d'acteurs culturels, ainsi que de simples curieux, ont témoigné de l'engouement croissant pour son art. Le public, conquis par cette approche franche et réfléchie, a réagi avec chaleur et enthousiasme, confirmant le talent indéniable de Joely.

Ce moment unique pour le stand-up malgache n'est pas seulement une célébration de l'humour, mais aussi une opportunité de réflexion sur des problématiques sociétales contemporaines telles que l'éducation, la positivité toxique, l'infidélité ou encore la religion. Joely continue de tracer son chemin dans le monde de l'humour, et ces trois soirées au CCI Ivato ne sont que le début d'une aventure prometteuse. Les rires et les réflexions partagés lors de ces spectacles resteront gravés dans les mémoires, et il ne fait aucun doute que le public attend avec impatience ses prochaines performances.

