Madagascar: Festival Cinema for Change - Quand le cinéma devient un laboratoire citoyen

16 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

Du 25 au 27 février 2026, l'Alliance Française d'Andavamamba (AFT) accueillera le Festival international Cinema for Change, en partenariat avec la Coopération monégasque à Madagascar. Ce rendez-vous s'inscrit dans une dynamique internationale qui utilise le cinéma comme outil de réflexion et de sensibilisation autour des Objectifs de développement durable.

La programmation prévoit la projection d'une dizaine de films, principalement des courts et longs métrages engagés. Les thématiques abordées vont des enjeux environnementaux (climat, biodiversité, gestion des ressources) aux questions sociales et sociétales (égalité, solidarité, droits humains).

Le principe est simple mais puissant : les films projetés ne se limitent pas à divertir, ils éveillent les consciences et ouvrent la voie à des débats passionnés. Chaque projection sera donc suivie de débats participatifs, permettant au public de partager ses impressions et de voter pour le film coup de cœur. Cette approche participative transforme chaque projection en véritable laboratoire citoyen.

Ce festival, déjà reconnu en Europe et qui prépare sa 15e édition, prévue en avril 2026, trouve dans la capitale malgache et à Antsirabe un écho particulier depuis quelques années déjà, à travers son objectif qui est de divertir en éveillant les consciences. L'accès au festival est gratuit, sur inscription auprès du département culturel de l'AFT. Une occasion unique de vivre le cinéma autrement, comme un outil de réflexion et de changement collectif.

