Afrique: Lutte/Championnat d'Afrique - Le pays prévoit d'aligner dix athlètes à Alexandrie

Madagascar se prépare à franchir une nouvelle étape dans la discipline de la lutte. À l'issue du championnat national disputé à Ankorondrano, trois athlètes par catégorie seront retenus pour le regroupement en vue du Championnat d'Afrique prévu fin avril à Alexandrie, en Égypte. Après cette compétition, les combattants affineront leur préparation, permettant de choisir les meilleurs éléments pour défendre les couleurs malgaches sur la scène continentale.

Le gymnase couvert d'Ankorondrano était en effervescence ce week-end, lors du championnat de Madagascar de lutte, édition 2025, disputé les 14 et 15 février. Près de 250 athlètes issus de six ligues régionales ont croisé le fer dans les catégories U17, U20, U23 et seniors. Analamanga, Haute Matsiatra, Ihorombe, Boeny, Atsinanana et la toute jeune ligue de Vakinankaratra ont répondu présent. Malgré les séquelles du cyclone, la délégation d'Atsinanana a tenu à participer, alignant une dizaine de combattants.

Un geste de solidarité a marqué la compétition : une collecte de type téléthon a été organisée pour soutenir ces athlètes, dont certains coachs ont vu leurs maisons détruites. Mais la révélation du tournoi reste la ligue de Vakinankaratra. Fondée il y a à peine un mois, elle a déjà brillé en décrochant des médailles et même des titres nationaux dans les catégories U17 et U20. « Le secret réside dans l'enthousiasme des jeunes et l'encouragement des encadrants », confie Jean Nestor Hasiniaina Rakotofiraisana, président de la ligue.

Au-delà des médailles, ce rendez-vous national prépare la sélection malgache pour le Championnat d'Afrique prévu fin avril à Alexandrie, en Égypte. Madagascar prévoit d'y envoyer dix athlètes. Les présélectionnés entreront ensuite en regroupement afin d'affiner leur préparation et de retenir les meilleurs pour représenter la Grande Île lors de cette joute continentale.

La Fédération malgache de lutte (FML) prévoit également un championnat sur sable afin d'élargir le vivier de talents. Pour Mamitiana Raveloson, président de la FML, l'expérience est prometteuse : « Le projet wrestling in school porte ses fruits. Les jeunes progressent vite et certains anciens reviennent partager leur savoir-faire », Une dynamique qui augure de belles perspectives, notamment en vue des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en novembre prochain.