Afrique: Le Premier ministre Abiy s'est entretenu avec la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah sur les enjeux africains

15 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a tenu aujourd'hui des discussions avec la présidente de la Namibie, Netumbo Nandi-Ndaitwah, autour des priorités continentales et du renforcement de la coopération entre les deux pays.

La rencontre s'est déroulée en marge du 39e Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba, réunissant les chefs d'État et de gouvernement africains pour examiner les défis régionaux et internationaux majeurs.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre a précisé que les échanges ont porté sur les intérêts communs du continent ainsi que sur l'élargissement des axes de partenariat bilatéral.

« J'ai rencontré aujourd'hui la présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah de Namibie afin de discuter des questions continentales et des perspectives de coopération », a-t-il indiqué.

L'Éthiopie et la Namibie ont établi des relations diplomatiques en 1990, à la suite de l'indépendance namibienne. Toutefois, leurs liens s'appuient sur une tradition de solidarité et de soutien mutuel qui remonte à une période antérieure à leur reconnaissance officielle.

Cet entretien a réaffirmé l'engagement des deux dirigeants à intensifier leur collaboration dans les domaines d'intérêt commun et à contribuer activement à l'agenda de développement de l'Afrique dans le cadre de l'Union africaine.

La présidente Nandi-Ndaitwah a récemment marqué l'histoire en devenant la première femme à accéder à la magistrature suprême en Namibie, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans l'évolution politique du pays.

Lire l'article original sur ENA.

