Afrique: Jeffrey Sachs a salué l'Ethiopie comme moteur économique émergent de le continent

Addis-Abeba — Le professeur Jeffrey Sachs a qualifié l'Éthiopie de pôle économique en pleine ascension, saluant la rapidité de sa transformation et la cohérence de sa stratégie de développement.

Il attribue cette dynamique à un leadership orienté vers le long terme, à des investissements structurants dans les infrastructures et à des réformes macroéconomiques ambitieuses.

S'exprimant lors d'un entretien exclusif accordé à ENA en marge du Sommet de l'Union africaine, l'économiste américain a souligné que l'Éthiopie inscrit son développement dans une vision stratégique s'étalant sur plusieurs décennies.

Professeur à l'Université Columbia et défenseur du développement durable à l'échelle mondiale, Jeffrey Sachs a décrit le pays comme l'une des économies les plus dynamiques et prometteuses au monde.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a notamment mis en exergue les investissements conséquents réalisés dans les infrastructures de transport, la production énergétique, la connectivité numérique et l'agriculture, estimant que ces secteurs constituent les fondements d'une croissance durable et d'une intégration régionale renforcée.

Selon lui, l'articulation entre le développement des infrastructures -- en particulier dans l'énergie, les réseaux numériques et les corridors logistiques -- et une réforme macroéconomique globale crée un environnement propice à l'essor du secteur privé et à l'attraction des capitaux.

L'économiste a relevé des changements visibles, tant à Addis-Abeba que dans les différentes régions du pays, citant les progrès en matière d'électrification, d'accès au numérique et de modernisation des réseaux de transport.

Il a également souligné le potentiel considérable de l'Éthiopie dans le domaine des énergies renouvelables -- hydroélectricité, solaire, éolien et géothermie -- qu'il considère comme un pilier central de sa stratégie de développement.

À ce titre, il a mentionné le Grand barrage de la Renaissance comme symbole des ambitions énergétiques nationales. Selon lui, ce projet majeur renforcera significativement la capacité de production d'électricité du pays tout en contribuant aux efforts d'électrification à l'échelle régionale.

Jeffrey Sachs a expliqué que l'accès élargi à l'électricité permet aux agriculteurs d'améliorer leur productivité, d'optimiser la logistique et d'accroître leurs revenus, notant que l'électrification rurale produit déjà des retombées économiques concrètes.

Reconnaissant le vaste potentiel agricole du pays, il a toutefois insisté sur la nécessité d'investir dans la formation et le renforcement des capacités des agriculteurs afin de maximiser les gains de productivité.

Au-delà du cadre national, l'économiste a plaidé pour une coopération continentale plus étroite sous l'égide de l'Union africaine, estimant que l'intégration régionale demeure essentielle pour stimuler la productivité, consolider les chaînes de valeur et attirer des investissements durables à l'échelle du continent.

Il a conclu que la combinaison d'une planification stratégique à long terme, d'investissements massifs dans les infrastructures et d'une dynamique de réformes structurelles positionne l'Éthiopie comme l'une des puissances économiques émergentes d'Afrique et un exemple de développement durable à l'échelle mondiale.