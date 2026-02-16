Ethiopie: Le pays et le Ghana renforcent leur coopération bilatérale

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu aujourd'hui avec le président John Mahama, en marge du 39e Sommet de l'Union africaine tenu dans la capitale éthiopienne.

Les échanges ont porté sur la consolidation du partenariat historique et stratégique entre l'Éthiopie et le Ghana.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'intensifier leur coopération diplomatique et d'élargir leur collaboration dans plusieurs secteurs d'intérêt commun.

À l'issue de la rencontre, le Premier ministre a partagé un message sur ses réseaux sociaux, mettant en avant l'importance de cet entretien.

« J'ai rencontré aujourd'hui le président John Mahama du Ghana, en ce deuxième jour du Sommet de l'UA, afin d'examiner les moyens de consolider davantage nos relations bilatérales », a-t-il indiqué.

L'Éthiopie et le Ghana entretiennent des liens solides, fondés sur la solidarité panafricaine et une vision commune de l'intégration du continent.

Cette rencontre témoigne de la détermination des deux pays à dynamiser leur coopération tout en contribuant activement à l'agenda de développement de l'Afrique dans le cadre de l'Union africaine.