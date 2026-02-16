Madagascar: Basketball - La section Ambohidratrimo démarre la saison en trombe

La saison commence un peu tôt pour la section Ambohidratrimo de basketball. Le président Rija Rakotondrabe entend marquer sa première année de mandat par le travail et les résultats.

L'ouverture officielle de la saison a eu lieu ce week-end pour les amateurs de ballon orange au sein de la section Ambohidratrimo. Une grande cérémonie a marqué l'événement sur le terrain Para à Ivato, en présence des représentants de la Fédération malgache de basketball, du président de la Ligue Analamanga, Haingo Mampionona Ratovonjanahary, ainsi que du nouveau staff dirigeant de la section Ambohidratrimo, conduit par le président Rija Rakotondrabe.

Cette occasion a également permis à ce dernier de présenter officiellement ses collaborateurs. La série de discours a été à la fois forte et très motivante, tout en étant empreinte d'ambition. Pour les dirigeants de la section, l'objectif est clair : marquer cette saison par un grand succès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambition est d'aller jusqu'au terme du championnat dans toutes les catégories engagées. Le développement des infrastructures figure également parmi les priorités, avec l'annonce de l'inauguration prochaine d'un nouveau terrain. La responsabilisation des membres du bureau ainsi que de l'ensemble des clubs au sein de la section fait également partie des axes de travail du nouveau comité.

Pas les mains vides. Prenant la parole, le président de la Ligue Analamanga a insisté sur le respect strict du règlement, la lutte contre la falsification d'âge et la régularisation des licences, tant au niveau des clubs que des joueurs. Il a souligné que « c'est le chemin vers le développement de cette discipline ».

Dans le cadre de son engagement pour le développement du basketball à la base, la Ligue Analamanga a procédé à la remise de matériel sportif, notamment quatre panneaux de basket-ball en verre trempé ainsi que plusieurs ballons, destinés à renforcer la pratique et la promotion de cette discipline au niveau du district. Haingo Mampionona Ratovonjanahary a enfin souhaité une bonne saison à la section, déclarant : « Que les champions de Madagascar soient issus de la section Ambohidratrimo ». Au total, 18 équipes, toutes catégories confondues, disputeront les titres au sein de la section cette saison.