Placée sous le signe de l'union dans l'adversité et de l'amour dans l'unité, la célébration du Nouvel An lunaire chinois s'est tenue avant-hier à l'Hôtel Tometal, à Mahamasina, avec faste et solennité.

L'événement a rassemblé l'élite de la communauté sino-malgache ainsi que des partenaires et des autorités nationales. L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Madagascar, SEM Ji Ping, le secrétaire général de la Refondation, le ministre de la Communication et de la Culture, le ministre délégué de la Gendarmerie et plusieurs représentants des institutions publiques étaient présents, aux côtés du Dr Ren Yujie, PDG de Baolai Madagascar. Ensemble, ils ont exprimé leur solidarité envers les populations affectées par le cyclone Gezani, témoignant d'un engagement concret pour le bien-être des sinistrés.

Coopération

Une somme totale de 136 100 000 ariary a été remise à la population touchée par les intempéries, dans le cadre d'une action de soutien organisée par l'Association chinoise de Madagascar pour la réunification pacifique de la Chine et l'Association d'entraide sécuritaire sino-malgache. Les responsables ont insisté sur l'importance de la continuité des actions solidaires et de la protection des biens et des vies face aux aléas climatiques.

« Nous avançons ensemble, nous protégeons ce qui a été construit, et nous préparons l'avenir, pour que la sécurité et la stabilité prévalent », a déclaré l'un des représentants de l'association, rappelant le rôle central de la coopération sino-malgache dans le développement local et le soutien aux citoyens. L'événement a également permis de souligner que la solidarité et l'entraide sont des valeurs à cultiver. La contribution des investisseurs chinois à Madagascar, à l'instar de Baolai, renforce la portée des actions sociales, et le Nouvel An chinois devient ainsi un moment de rassemblement, de réflexion et de soutien concret pour ceux qui en ont le plus besoin.