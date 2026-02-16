Madagascar: CUA - Plus de 35 tonnes de dons collectées pour Toamasina

Le parvis d'Analakely a été le théâtre d'une mobilisation exceptionnelle en faveur des sinistrés de Toamasina, touchés par les récentes intempéries.

Citoyens, associations et agents de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) ont répondu présents, apportant une contribution concrète et diversifiée. Parmi les dons collectés figurent 36 sacs de riz, 40 ballots de vêtements, 3 ballots de couvertures, 2 ballots de chaussures, 195 seaux, 60 gobelets, 64 litres d'huile, 1 sac et 3 cartons de fil, 4 cartons de lessive en poudre, ainsi que 1 sac et 10 cartons de denrées alimentaires diverses. À cela s'ajoutent 1 sac et 2 cartons de petit matériel ménager. Les contributions en espèces s'élèvent à 3 907 450 ariary, portant le total à plus de 35 tonnes de matériel et de denrées alimentaires.

Synergie

La collecte, organisée dans le cadre d'un appel à la solidarité, s'est clôturée hier et les dons ont été préparés pour leur acheminement vers la côte Est. La mairesse d'Antananarivo a veillé, en coordination avec le maire de Toamasina, à la bonne distribution et au transport des aides.

Plusieurs acteurs locaux ont participé activement à cette opération, dont le Pavillon Analakely, Somapro, Batimax, Nutrizaza, la FMTA d'Anosibe et le Fikambanan'ny Mpivarotra. Cette synergie entre institutions publiques et organisations communautaires a permis de structurer efficacement la collecte et de garantir un soutien rapide aux populations sinistrées. Le responsable de Batimax a, par exemple, souligné que « l'entreprise effectue des dons aux communautés chaque année et que, cette fois-ci, elle a distribué plus de 36 sacs de riz à la population sinistrée ».