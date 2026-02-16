Madagascar: Dégâts cyclonique - Le Pape exprime sa solidarité au pays

16 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Garry Fabrice Ranaivoson

Un message de solidarité. C'est ce que le pape Léon XIV a adressé à la nation malgache, notamment aux victimes des dégâts cycloniques, rapporte le site d'information Vaticannews. Des mots de solidarité que le Saint-Père a exprimés durant l'entame de sa brève intervention après la récitation de la prière mariale de l'Angélus, et la bénédiction des fidèles présents sur la Place Saint-Pierre, au Vatican, hier.

« J'exprime ma proximité aux populations de Madagascar qui ont été frappées, en peu de temps d'intervalle, par deux cyclones, accompagnés d'inondations et de glissements de terrain », déclare ainsi le pape Léon XIV. Il assure également ses prières pour « les victimes et leurs familles, ainsi que pour tous ceux qui ont subi de graves dommages ».

En l'espace de quelques jours, la Grande île a été balayée par les cyclones Fytia et Gezani. Les séquelles laissées par le passage de ce dernier à Toamasina et plus largement sur la région Atsinanana ont particulièrement marqué les esprits.

