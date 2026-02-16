Madagascar: Ski alpin/JO d'hiver - Mathieu Gravier entre dans le top 60

16 Février 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

À nouveau au rendez-vous olympique, le Malgache Mathieu Gravier a terminé sa deuxième manche aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina samedi. Parti 76e au classement provisoire, le skieur malgache a su gagner vingt places pour conclure l'épreuve à une honorable 56e position.

Engagé dans l'épreuve alpine, Mathieu Gravier confirme ainsi sa progression sur la scène internationale. Dans une compétition relevée dominée par les nations traditionnelles des sports d'hiver, le représentant malgache a fait preuve de maîtrise et de détermination pour signer un deuxième résultat olympique.

Son objectif était clair : terminer la course et améliorer son rang initial. Mission accomplie avec cette 56e place finale, fruit d'une manche solide et appliquée. Au-delà du classement, cette performance symbolise la persévérance d'un athlète qui porte haut les couleurs de Madagascar, pays sans neige, dans une discipline peu pratiquée sous les tropiques.

Cette participation renforce la visibilité de la Grande Île aux Jeux d'hiver et confirme l'engagement de Mathieu Gravier à poursuivre son aventure olympique.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.