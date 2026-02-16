Madagascar: Ski alpin/JO d'hiver - Mathieu Gravier entre dans le top 60

À nouveau au rendez-vous olympique, le Malgache Mathieu Gravier a terminé sa deuxième manche aux Jeux d'hiver de Milan-Cortina samedi. Parti 76e au classement provisoire, le skieur malgache a su gagner vingt places pour conclure l'épreuve à une honorable 56e position.

Engagé dans l'épreuve alpine, Mathieu Gravier confirme ainsi sa progression sur la scène internationale. Dans une compétition relevée dominée par les nations traditionnelles des sports d'hiver, le représentant malgache a fait preuve de maîtrise et de détermination pour signer un deuxième résultat olympique.

Son objectif était clair : terminer la course et améliorer son rang initial. Mission accomplie avec cette 56e place finale, fruit d'une manche solide et appliquée. Au-delà du classement, cette performance symbolise la persévérance d'un athlète qui porte haut les couleurs de Madagascar, pays sans neige, dans une discipline peu pratiquée sous les tropiques.

Cette participation renforce la visibilité de la Grande Île aux Jeux d'hiver et confirme l'engagement de Mathieu Gravier à poursuivre son aventure olympique.