Afrique: Inauguration de l'Agence auxiliaire à Tahoua, au Niger - La capitale de l'Ader intègre le réseau des agences de la BCEAO

Le Premier ministre du Niger, M. Ali Mahaman Lamine Zeine tranchant d'un geste magistral un ruban tendu à l'entrée principale d'un imposant bâtiment flambant neuf, et le Gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, qui à son tour découpe l'autre bout du tissu, puis un tonnerre d'applaudissements s'élevant d'une foule enthousiaste de témoins de cette scène empreinte de solennité.

C'était ce samedi 14 février 2026 à Tahoua, au Niger, lors de l'inauguration de l'Agence auxiliaire de la BCEAO de ladite localité, et par ce geste, les deux personnalités viennent d'ouvrir les portes qui intègrent Tahoua dans le réseau des agences de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

L'événement tant attendu par les populations de l'Ader a donné lieu à une fête grandiose au cours de laquelle on notait la présence du président en exercice du Conseil des ministres de l'UEMOA, également ministre de l'Economie et des Finances du Burkina Faso, M. Aboubakar Nacanabo, du ministre nigérien de l'Economie et des Finances et de son homologue des Mines, du Vice-Gouverneur de la BCEAO, de nombreuses autres autorités administratives, politiques, religieuses et coutumières, des responsables du secteur financier ainsi que d'une immense foule d'hommes et de femmes de la région de l'Ader mobilisés pour la circonstance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours des interventions ayant suivi la traditionnelle coupure du ruban inaugural, les différents orateurs ont unanimement mis en exergue la pertinence de la création de cette agence à Tahoua, ainsi que les innombrables opportunités qu'elle offre à la région dans la poursuite de ses ambitions de développement économique.

Selon le Premier ministre nigérien, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, l'implantation de l'agence de la BCEAO de Tahoua constitue un événement majeur. D'abord parce qu'elle intervient 45 ans après la dernière création d'une agence auxiliaire de la BCEAO au Niger, à savoir celle de Maradi qui été inaugurée en 1981, sachant que la première qui est celle de Zinder remonte à 1962.

Ensuite parce que, a soutenu le Premier ministre Lamine Zeine, avec la création de cette Agence, la BCEAO met à la disposition de la région de Tahoua un outil important qui, en plus de cadrer parfaitement avec l'environnement de la région et la situation financière nationale, permettra au système bancaire sous-régional de contribuer efficacement au financement de l'économie et du développement local. "C'est aussi un vecteur indéniable de l'inclusion financière des laborieuses populations de Tahoua dans un contexte caractérisé par un faible taux de bancarisation", a-t-il indiqué.

M. Lamine Zeine a poursuivi en soulignant que "la région de Tahoua est connue pour le dynamisme de son économie, la vigueur de sa population active, et son fort potentiel agricole avec notamment le célèbre violet de Galmi qui est apprécié partout dans le monde du fait de sa qualité et ses vertus". Dans le domaine de l'élevage, la région dispose également d'un potentiel cheptel qui inonde le marché d'importantes quantités de produits dérivés comme la viande, les cuirs et peaux, le Kilichi (viande séchée) et le fromage frappé du label "tchoukou du Niger".

Le Premier ministre a également rappelé que dans le volet industriel, la totalité du ciment produit au Niger est exploitée dans la région de Tahoua. Un autre facteur favorable, c'est la position géographique de la région qui partage ses frontières avec trois pays, à savoir le Nigeria, le Mali et l'Algérie ce qui est un atout important pour le développement du commerce transfrontalier.

Toutes ces données, a estimé le Premier ministre, constituent des bases solides pour cette région en quête de financements. Aussi, a-t-il fondé l'espoir que la création de l'agence BCEAO de Tahoua contribuera à écrire les plus belles pages du développement de cette région, voire du Niger.

Pour sa part, le Gouverneur de la BCEAO, M. Jean-Claude Kassi Brou, a indiqué que l'ouverture de l'agence auxiliaire de Tahoua s'inscrit pleinement dans le cadre du programme d'extension du réseau des agences de la Banque Centrale, ce qui traduit "la volonté constante de la BCEAO d'accompagner l'implantation des établissements bancaires et des institutions de microfinance de l'Union dans les régions, en vue de renforcer la bancarisation, de promouvoir l'inclusion financière et d'assurer une meilleure circulation fiduciaire".

L'implantation de la BCEAO dans la ville de Tahoua, a expliqué M. Jean-Claude Kassi Brou, se justifie "tant par le potentiel économique de la région que par les perspectives prometteuses de développement de ses activités".

A titre illustratif, le Gouverneur de la BCEAO a indiqué que dans le domaine de l'agriculture qui constitue l'activité dominante de la région, qu'à elles seules, les exportations d'oignons du Niger ont atteint, en 2022, un montant de 103 milliards de FCFA.

Idem dans le domaine de l'élevage où la région de Tahoua occupe la deuxième place à l'échelle nationale, après Zinder, avec plus de douze millions de têtes de bétail recensées en 2024, soit environ un cinquième du cheptel national.

Au plan de l'écosystème bancaire et financier, a ajouté le Gouverneur de la BCEAO, la région de Tahoua accueille onze (11) des quatorze (14) banques agréées au Niger, à travers un réseau de seize (16) agences.

Cette dynamique est renforcée par l'implantation de l'ensemble des établissements de monnaie électronique, ainsi que l'intensité de l'activité fiduciaire avec des volumes cumulés des versements et des retraits s'élevant, en moyenne, à un flux global annuel de plus de 651 milliards de FCFA sur la période 2023-2025.

Auparavant, la présidente de l'Association des Professionnelles des Banques et des Établissements Financiers du Niger (APBEF-Niger), Mme Zénaba Sabo Saidou Dambara, s'est également réjouie du fait que l'ouverture de l'agence auxiliaire à Tahoua, "vient renforcer l'accompagnement du secteur financier, améliorer la qualité des services financiers offerts aux populations et contribuer de manière significative au développement économique local et régional".

Mme Zénaba Sabo Saidou, a ajouté que la région de Tahoua occupe une place stratégique dans l'économie du Niger, en tant que pôle commercial, pastoral et agricole majeur du fait de sa position géographique qui la place au centre d'importants axes d'échanges reliant plusieurs régions du pays et des espaces frontaliers.

Il y a lieu de noter que la nouvelle infrastructure qui abritera les bureaux de l'agence BCEAO de Tahoua est un véritable joyau se dressant sur une superficie de 2,2 hectares, à quelques encablures du Gouvernorat de la Région, où elle captive la curiosité du visiteur par son envergure et sa façade qui affiche tous les attraits de sa modernité affirmée. C'est un complexe immobilier composé d'un bâtiment principal de 3 niveaux à usage de bureaux, de deux résidences ainsi que des annexes et des locaux techniques.