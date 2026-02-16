Afrique de l'Ouest: Niger - Inauguration, ce samedi, de l'Agence auxiliaire de la BCEAO de Tahoua

La ville de Tahoua se prépare pour réserver un accueil des grands jours, ce samedi 14 février 2026, au Premier ministre, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, et au Gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), M. Jean-Claude Kassi Brou.

Les deux personnalités, qui seront accompagnées de plusieurs autres hauts responsables du monde des finances, sont attendues dans la capitale de l'Ader où ils procéderont à l'inauguration des locaux de la nouvelle agence auxiliaire de la BCEAO de Tahoua, donnant ainsi le coup d'envoi des activités de l'institution bancaire.

Mesurant toute l'importance de l'événement qui viendra renforcer la région de Tahoua dans sa position de carrefour économique, la population de la localité ne cache pas ses espoirs et son enthousiasme d'assister au coup d'envoi des activités de la "banque des banques".

A environ 550 km de Niamey, au centre-ouest du Niger, Tahoua constitue un pôle économique vivace, grâce notamment aux richesses des activités agro-pastorales et du commerce frontalier intense avec le Nigeria et le Mali.

Aussi, la création de l'Agence de la BCEAO, qui vise et à améliorer l'inclusion financière dans la zone, constituera un atout capital de consolidation du tissu financier et de développement économique à travers la région.

Il y a lieu de rappeler que l'inauguration s'inscrit dans un vaste programme d'extension du réseau de la Banque Centrale, l'objectif étant de renforcer l'inclusion financière en rapprochant les services bancaires des populations au sein des pays membres.