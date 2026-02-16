Afrique de l'Ouest: Commission bancaire de l'Umoa - Des sanctions disciplinaires et pécuniaires infligées à des banques

16 Février 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Adou Faye

Lors de sa session tenue les 16 et 17 décembre 2025, la Commission bancaire de l'Umoa après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l'encontre d'une banque installée en Côte d'Ivoire.

Selon un communiqué de presse, cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive au cours de la vérification effectuée auprès de cette banque.

«En sus de la sanction disciplinaire susvisée, l'établissement de crédit a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de cent cinquante-et-un millions (151 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées relevant de la troisième catégorie (...) », renseigne la Bceao.

Selon la même source, lors de sa session tenue les 16 et 17 décembre 2025, la Commission bancaire de l'Umoa, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l'encontre d'une banque installée au Niger. Cette sanction disciplinaire, explique-t-on, est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées au niveau de la gouvernance, de la gestion des risques et du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive.

En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées qui relèvent des deuxièmes et troisièmes catégories.

Lors de cette même session tenue les 16 et 17 décembre 2025, la Commission bancaire de l'Umoa, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l'encontre d'une banque installée au Togo. Cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit. En particulier, des faiblesses ont été relevées au niveau de la gouvernance, de la gestion des risques et du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d'une sanction pécuniaire d'un montant de trois cents millions (300 000 000) de FCFA, au regard des infractions susmentionnées qui relèvent des deuxième et troisième catégories (...).

