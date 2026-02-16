Sénégal: Démantèlement d'un réseau de vol et de recel de motos entre Diourbel, Kaffrine et Kaolack

Kaolack — Des éléments de la Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack (centre) ont procédé à l'interpellation de trois individus pour vol de nuit avec escalade, recel et complicité de recel, entre Diourbel, Kaffrine et Kaolack, a révélé samedi à l'APS le commissaire divisionnaire, Souleymane Ba, chef du service régional de la sécurité publique de Kaolack.

L'opération a été déclenchée suite à une plainte déposée le 11 février 2026 par une victime domiciliée à Diourbel, déclarant le vol de sa moto de type "Jakarta", survenu le même jour vers 4 heures du matin, a-t-il précisé.

Le malfaiteur se serait introduit par escalade dans le domicile familial pour dérober deux téléphones portables, une sacoche contenant 20 000 FCFA et les clés du portail, avant de s'emparer de l'engin, a poursuivi la même source.

Les investigations immédiates menées par la Sûreté urbaine de Kaolack ont permis de retrouver l'engin au quartier Abattoirs-Ndangane de la capitale du Saloum, au domicile d'un suspect, en compagnie de trois autres motocyclettes d'origine suspecte.

Lors de l'intervention, un individu a été surpris sur les lieux en pleine négociation pour l'achat d'un des engins au prix de 230 000 FCFA, ajoute la source policière.

L'analyse des données numériques a révélé une collusion étroite entre les suspects, notamment entre un complice basé à Kaffrine et les receleurs à Kaolack. L'un des mis en cause a reconnu son rôle de receleur, avouant avoir acquis la moto volée à Diourbel, ainsi qu'une autre de couleur bleue, au prix unitaire de 170 000 FCFA.

Parmi les individus interpellés, l'un est un récidiviste bien connu des services de police, ayant déjà été déféré le 27 décembre 2022 pour des faits similaires.

Un dernier complice, identifié, est actuellement en fuite et activement recherché. Trois motos ont été saisies et placées sous scellés. La somme de 230 000 FCFA, issue de la transaction illicite, a été consignée comme pièce à conviction et l'enquête suit son cours.