Sénégal: Richard-Toll - Des kits alimentaires remis à une centaine de familles démunies en perspective du ramadan et du carême

Richard-Toll — L'association d'anciens sportifs dénommée "Variety Football Club" de Richard-Toll (nord), en collaboration avec la Fondation Marie-Louise Mimran (MLM), a remis, dimanche, des kits alimentaires à plus de 100 familles vulnérables dans le cadre du ramadan et du carême qui vont démarrer dans les prochains jours, a constaté l'APS.

"L'objectif initial était d'atteindre plus de 200 familles. A ce jour, plus de 100 ménages ont déjà bénéficié de cette aide et nous espérons dépasser le nombre fixé à la fin de la cérémonie grâce aux appuis attendus", a indiqué le président de l'association, Manel Mbengue, lors de la cérémonie de remise des kits.

Le don, composé du riz, de l'huile, du sucre, du savon et du matériel de nettoyage a été mobilisé grâce au soutien de la Fondation Marie-Louise Mimran et de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), partenaires techniques et financiers de l'initiative, ainsi qu'aux cotisations des membres de l'association et à l'appui de bonnes volontés.

"Nous n'avons pas encore atteint cet objectif, mais nous avons déjà appuyé plus de 100 ménages. C'est un effort important que nous comptons renforcer", a-t-il déclaré, rappelant que si le sport constitue "le socle du tournoi", le volet social en est désormais l'axe central.

Il a souligné que le sport est un prétexte pour rassembler, saluant "l'engagement constant des partenaires et des services locaux" mobilisés autour de l'événement.

Représentant l'administrateur de la Fondation, Antoine Mendy, le chargé de communication de la CSS, a affirmé que cet accompagnement s'inscrit dans la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE).

Il a précisé que leurs interventions couvrent notamment les domaines liés au social, à l'environnement, au sport et à la culture.

"La CSS a toujours agi dans le domaine social. Aujourd'hui, dans une logique de développement durable, nous avons choisi de donner davantage de visibilité à ces actions", a-t-il expliqué.

Les responsables ont réaffirmé leur volonté de pérenniser ce partenariat afin de renforcer l'impact des prochaines éditions et d'élargir le nombre de bénéficiaires.