Sénégal: Lutte contre les trafics illicites - D'importantes saisies de médicaments et de chanvre indien dans le Centre et le Sud-est (Douanes)

Les unités des Douanes sénégalaises déployées dans les régions du Centre et du Sud-est ont réalisé d'importantes saisies de médicaments frauduleux, de produits aphrodisiaques et de chanvre indien, dans le cadre de leurs missions de protection des populations contre les produits nuisibles à la santé et au bien-être, a appris l'APS de source officielle.

Selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques de la Direction générale des Douanes, les agents du Poste des Douanes de Keur-Moussa, relevant de la subdivision de Kaolack, ont saisi un important lot de médicaments d'une contrevaleur estimée à près de 58 millions de francs CFA.

La saisie a été opérée dans la nuit du vendredi 13 février 2026, vers 1 heure du matin, à Colobane (Gossas), dans la région de Fatick, sur un véhicule faisant l'objet d'un signalement pour des déplacements suspects entre la frontière et certaines grandes villes du centre du pays.

Le dispositif d'observation et de filature mis en place par les agents a permis d'intercepter une cargaison composée essentiellement d'aphrodisiaques, d'antihistaminiques, d'antalgiques, d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires.

Des produits vétérinaires figuraient également dans le lot saisi.

Dans la même dynamique, les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayib, toujours dans la subdivision de Kaolack, ont interpellé, le vendredi 6 février 2026 vers 21 heures, dans le village de Ndiba-Ndiayène (département de Nioro), deux individus de nationalité sénégalaise âgés respectivement de 60 et 62 ans, en possession de 15 kilogrammes de chanvre indien.

Le communiqué souligne que, si la quantité peut paraître modeste au regard d'autres saisies, le mode opératoire mérite d'être relevé.

Les deux mis en cause, déguisés en guides religieux et s'apprêtant à emprunter un transport en commun à destination de Dakar, avaient dissimulé la drogue sur leur corps.

La fouille corporelle effectuée par les agents a permis de découvrir neuf kilogrammes sur le premier individu et six kilogrammes sur le second.

Par ailleurs, dans le Sud-est, la Brigade commerciale des Douanes de Moussala, relevant de la subdivision de Kédougou, a intercepté, le vendredi 13 février 2026 aux environs de 16 heures, une moto transportant un colis de médicaments sur l'axe Kédougou-Moussala.

L'exploitation des informations relatives au colis a conduit à l'identification et à la localisation du destinataire, présenté comme détenteur d'un dépôt clandestin.

Une descente effectuée sur les lieux a permis la saisie d'un stock de faux médicaments et de divers produits aphrodisiaques, d'une contrevaleur totale estimée à 12 millions de francs CFA.

Le propriétaire a été arrêté et mis à la disposition de la justice.

L'Administration des Douanes réaffirme sa détermination à combattre les trafics illicites sous toutes leurs formes, conclut le communiqué.