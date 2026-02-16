Afrique: Diourbel accueille le trophée de la Coupe d'Afrique des nations

Diourbel — Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), remporté lors de la finale de la 35e édition disputée au Maroc, a été présenté dimanche aux populations de Diourbel (centre), dans une ambiance festive dans le cadre de la tournée dénommée "Delloo Njukkel", à l'initiative de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, accompagné du président de la FSF, Abdoulaye Fall, et de responsables fédéraux, a effectué une parade avec le trophée dans plusieurs artères de la ville.

À son arrivée, le trophée a d'abord été présenté au gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, en présence du préfet du département, Abdou Khadir Diop, dans les locaux de la gouvernance. De nombreux enfants et jeunes, venus pour l'occasion, ont pu contempler le trophée de près, suscitant une liesse populaire.

Le président de la ligue régionale de football de Diourbel, Ely Birahim Fall, s'est félicité de la qualité de l'organisation et de l'accueil réservé au trophée dans la capitale du Baol.

Le président de la FSF, Abdoulaye Fall a appelé les populations à se mobiliser pour soutenir l'équipe nationale lors des prochaines échéances internationales, mettant en avant le potentiel du groupe et le leadership de son encadrement technique pour viser un premier trophée mondial, notamment lors de la prochaine Coupe du monde de football prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Présent à la cérémonie, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Moussa Bala Fofana, a exprimé sa fierté à l'endroit de l'équipe nationale pour son sacre continental. Il a salué également le leadership des dirigeants fédéraux pour cette deuxième étoile du Sénégal sur la scène africaine.