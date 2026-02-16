Sénégal: Crise des valeurs au Sénégal - Un guide religieux prône le retour aux enseignements prophétiques

Médina Lahène Koungheul — Le guide religieux, Serigne Moustapha Sall de Dimiskha, un foyer religieux dans le département de Koungheul (Kaffrine, centre), a invité, dimanche, les jeunes à revenir aux enseignements du prophète Mohamed (PSL) et à ses valeurs pour faire face à la crise morale observée dans la société, a constaté l'APS.

"Nous estimons que les jeunes doivent retourner aux enseignements du prophète (Mohamed, PSL) et à ses valeurs, notamment la docilité, la capacité à régler ses différends, la retenue dans la parole et dans les actes ainsi que l'abstinence", a-t-il notamment suggéré lors de de la cérémonie officielle de la "Ziara" annuelle initiée par le chef religieux El Hadji Babacar Cissé.

Appelant à l'unité des musulmans, à la solidarité et à la préservation des bonnes moeurs, il a exhorté les fidèles à éviter les dérives sur internet et à cultiver le bon comportement et la sincérité du coeur.

La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Missirah Wadène, Saliou Faye, en présence de plusieurs chefs religieux et des fidèles venus de différentes localités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le représentant de l'administration territoriale a, à cette occasion, magnifié le rôle des chefs religieux dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Sénégal.