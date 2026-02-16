Sénégal: Crise des valeurs au Sénégal - Un guide religieux prône le retour aux enseignements prophétiques

16 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par CTS/ADE/HK:MTN

Médina Lahène Koungheul — Le guide religieux, Serigne Moustapha Sall de Dimiskha, un foyer religieux dans le département de Koungheul (Kaffrine, centre), a invité, dimanche, les jeunes à revenir aux enseignements du prophète Mohamed (PSL) et à ses valeurs pour faire face à la crise morale observée dans la société, a constaté l'APS.

"Nous estimons que les jeunes doivent retourner aux enseignements du prophète (Mohamed, PSL) et à ses valeurs, notamment la docilité, la capacité à régler ses différends, la retenue dans la parole et dans les actes ainsi que l'abstinence", a-t-il notamment suggéré lors de de la cérémonie officielle de la "Ziara" annuelle initiée par le chef religieux El Hadji Babacar Cissé.

Appelant à l'unité des musulmans, à la solidarité et à la préservation des bonnes moeurs, il a exhorté les fidèles à éviter les dérives sur internet et à cultiver le bon comportement et la sincérité du coeur.

La cérémonie a été présidée par le sous-préfet de Missirah Wadène, Saliou Faye, en présence de plusieurs chefs religieux et des fidèles venus de différentes localités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le représentant de l'administration territoriale a, à cette occasion, magnifié le rôle des chefs religieux dans la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.