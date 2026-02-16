Afrique: Ousmane Sonko en Arabie saoudite après le sommet de l'Union africaine

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est arrivé dimanche en début de soirée au Arabie saoudite, en provenance d'Addis-Abeba, où il avait pris part au 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.

À son arrivée à l'aéroport international Roi Abdulaziz de Djeddah, le chef du gouvernement sénégalais a été accueilli par le prince Saud bin Jalawi, préfet de Djeddah, ainsi que par plusieurs officiels saoudiens, marquant l'importance accordée à cette visite par les autorités du Royaume.

Lors de son séjour à Addis-Abeba, Ousmane Sonko avait représenté le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, aux travaux du sommet continental, consacré notamment aux enjeux de paix, de gouvernance et d'intégration en Afrique.

Cette étape en Arabie saoudite s'inscrit dans le cadre de l'agenda diplomatique du Premier ministre, visant à renforcer les relations bilatérales entre Dakar et Riyad, en particulier dans les domaines de la coopération économique, des investissements et des échanges stratégiques.