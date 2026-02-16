Afrique: UA - Le Premier ministre Ousmane Sonko s'entretient avec plusieurs personnalités

Représentant le chef de l'État à la 39e session ordinaire de l'Union africaine (Ua), le week-end dernier, à Addis-Abeba, le Premier ministre Ousmane Sonko a eu des entretiens avec plusieurs personnalités parmi lesquelles le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu), Antonio Guterres, et Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a représenté le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye, les 14 et 15 février 2026, à Addis-Abeba, à la 39e session ordinaire de l'Union africaine (Ua). Le chef du gouvernement a assisté à l'ouverture de la 39e session ordinaire placée sous le thème : « Assurer la disponibilité de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 ». En marge de cette rencontre, le Premier ministre a eu plusieurs entretiens.

D'abord, il s'est entretenu avec son homologue éthiopien, Abiy Ahmed Ali, afin d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Selon une note de la Primature, outre Abiy Ahmed Ali, Ousmane Sonko a eu des entretiens bilatéraux avec différentes personnalités. Il s'agit de Madame Giorgia Meloni, présidente du Conseil des ministres de la République italienne, et d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations unies (Onu).

Le Premier ministre s'est aussi entretenu avec Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, avec Mohammed Younes El-Menfi, président du Conseil présidentiel libyen et Thabo Mbeki, président de la Fondation Thabo Mbeki. Selon la même source, dans le cadre de ladite rencontre, Ousmane Sonko a tenu, entre la nuit du 14 et la journée du 15 février 2026, une série d'audiences de haut niveau. Il s'agit de rencontres avec Senait Fisseha, vice-présidente des programmes globaux de la Fondation Susan Thompson Buffett, ⁠M. Frantisek Ruzicka, secrétaire général adjoint de l'Ocde, et avec Jeffrey Sachs, président du Réseau des solutions pour le développement durable (Sdsn) des Nations Unies.

M. Sonko s'est également entretenu avec Muhammad B. S. Jallow, vice-président de la République de Gambie, João Manuel Gonçalves Lourenço, président de la République d'Angola, Mohamed Yakub Janabi, directeur Afrique de l'Oms, de même qu'avec Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l'Extérieur.

Ousmane Sonko a reçu aussi M. Sidi Ould Tah, président de la Banque africaine de Développement (Bad), Amina J. Mohammed, vice-secrétaire générale de l'Onu. Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, la promotion du développement durable, ainsi que sur les principaux enjeux et défis régionaux, africains et internationaux.