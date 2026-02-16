Sénégal: Besoin de sucre Ramadan et Carême - La CSS promet une couverture optimale

Le mardi 10 février 2026, à quelques jours du début du Ramadan et du carême, la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) a convié ses partenaires à une journée de portes ouvertes. L'objectif étant d'assurer l'approvisionnement fluide en sucre à travers le pays dans une période de forte demande.

DAGANA- Au Sénégal, le sucre occupe une place centrale dans les habitudes alimentaires, surtout pendant le mois de Ramadan et le carême. Le jeûne musulman s'accompagne particulièrement d'une consommation accrue de boissons sucrées pour rompre le jeûne, de pâtisseries traditionnelles (beignets, thiakry, etc.) et de desserts familiaux. Des estimations indiquent une hausse de 20 à 30 % de la demande pendant ce mois, avec parfois jusqu'à 25.000 tonnes supplémentaires écoulées, soit environ 1,5 kg par habitant, en plus de la moyenne habituelle. La consommation annuelle des ménages tourne autour de 200.000 à 220.000 tonnes. Le Carême chrétien ajoute une pression saisonnière similaire sur certains produits sucrés, rendant cruciale une anticipation efficace des besoins.

Dans ce cadre, la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) a organisé, le mardi 10 février, une séance de travail avec des opérateurs économiques et des partenaires commerciaux lors de ses journées portes ouvertes sur son site de Richard-Toll. La compagnie a tenu à assurer d'un approvisionnement optimal du marché. La session avec les différentes entités vise à promouvoir la transparence et à consolider la confiance autour de la disponibilité du sucre, une denrée essentielle dont la demande s'intensifie fortement lors des périodes festives.

Assistant aux travaux, le préfet du département de Dagana, Ibrahim Ismaïl Ndiaye, a salué cette démarche comme un moment privilégié d'échanges et de partage. Il a rappelé le poids économique et social de la Css, l'un des principaux employeurs du pays, et insisté sur l'importance de tisser des liens plus forts avec les communautés locales tout en présentant les métiers et opportunités d'emploi offerts par l'entreprise.

Accompagné du directeur du Commerce intérieur, il s'est dit rassuré par les capacités des opérateurs à couvrir les besoins nationaux en sucre de qualité, au profit des consommateurs. De son côté, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, directeur du Commerce intérieur, a mis en valeur l'approche pédagogique et transparente adoptée par la Css qui renforce la confiance entre producteurs, distributeurs, autorités et citoyens. Si les stocks observés sur place et les mécanismes de production inspirent confiance quant à la disponibilité, il a souligné que le véritable enjeu réside dans une distribution équitable.

Autrement dit, assurer que le produit soit présent partout sur le territoire, dans les délais et à des prix justes, pour contrer tout risque de spéculation ou de rupture locale. Guillaume Rançon, directeur général de la Css, a détaillé les avancées en cours. La campagne sucrière, active de novembre à fin mai, mobilise, dit-il, des investissements conséquents.

Le plan KT220 ambitionne une production annuelle de 220.000 tonnes à moyen terme, correspondant à peu près à la consommation des ménages sénégalais et visant une plus grande autonomie nationale. Actuellement, l'entreprise dispose de 74.000 tonnes en stock, dont 58.000 à Richard-Toll et 16.000 à Dakar, pour une proximité accrue avec les zones de consommation auxquelles s'ajouteront environ 75.000 tonnes issues de la campagne en cours, portant le total disponible à près de 150.000 tonnes dans les prochains mois. Selon la Css, cette journée portes ouvertes témoigne d'une collaboration étroite entre secteur privé et pouvoirs publics pour anticiper les pics de consommation saisonniers.

Ainsi, en misant sur l'ouverture et le dialogue, la compagnie dit vouloir affirmer son rôle stratégique dans la sécurité alimentaire et le développement local. Au-delà des périodes de forte demande liées au Ramadan ou au carême, cette démarche contribue à consolider une filière sucrière plus fiable et inclusive, au service des Sénégalais tout au long de l'année.