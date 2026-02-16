Sénégal: Escrime - Les Lionnes U20 brillent à la Coupe du Monde de Sabre de Dakar

16 Février 2026
Le Soleil (Dakar)

L'escrime sénégalaise a brillé à domicile lors de la Coupe du Monde de Sabre de Dakar. Les Lionnes U20, menées par une Awa Diedhiou inspirée, ont livré des assauts d'une intensité rare, séduisant le public de la capitale.

Une démonstration de vitesse et de technicité

Le sabre, arme la plus spectaculaire de l'escrime, exige à la fois précision, explosivité et réflexe. Les jeunes sénégalaises ont su allier ces qualités à un mental d'acier. Chaque touche, chaque parade, a été saluée par un public conquis par leur énergie et leur maîtrise du geste.

Awa Diedhiou, l'étincelle du collectif

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Véritable leader sur la piste, Awa Diedhiou s'est imposée comme la figure de proue de cette sélection. Son talent et sa détermination ont porté le groupe jusqu'à la victoire face à l'Algérie en demi-finale, avant une défaite honorable contre la Tunisie en finale. Les Lionnes repartent ainsi avec une médaille d'argent prometteuse.

Une médaille pleine de promesses avant les Championnats d'Afrique

Cette performance intervient à la veille des Championnats d'Afrique d'Escrime Cadets et Juniors, prévus du 16 au 20 février à la Dakar Arena. Fortes de leur élan, les Lionnes U20 abordent cette nouvelle échéance continentale avec confiance et ambition.

Cap sur les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 : un rêve à portée de lame

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.