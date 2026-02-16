Burkina Faso: Crise à la BOA - Le ministre Mathias Traoré à l'écoute des deux parties

Le ministre des Serviteurs du peuple, Mathias Traoré, assisté de son équipe technique, a reçu des responsables de la Bank Of Africa (BOA) Burkina Faso ainsi que les délégués du personnel, ce samedi 14 février 2026, à Ouagadougou.

Cette rencontre intervient dans un contexte tendu, marqué par le dépôt d'un préavis de grève de 96 heures, annoncé pour le 16 février 2026. Selon le ministre Traoré, l'objectif de cette rencontre est d'écouter les deux parties afin de mieux cerner les causes de la crise et d'identifier des pistes de solution. Les échanges ont permis à chaque partie de s'exprimer librement, donnant ainsi au ministre et à son équipe technique une meilleure lecture de la situation.

Concernant les propositions de sortie de crise avancées par le ministre, les délégués du personnel ont indiqué qu'ils consulteront leur base, c'est-à-dire, le personnel de la BOA avant de revenir vers lui avec des réponses concrètes. A l'issue de la rencontre, le ministre Mathias Traoré a salué la sincérité et la courtoisie des discussions, y voyant un signe d'engagement des deux parties à trouver une issue favorable. Cette démarche de dialogue initiée par le ministre apparaît ainsi comme une étape importante pour éviter une paralysie des activités de la banque et pour favoriser une solution durable à la crise.

Pour rappel, les délégués du personnel et les délégués syndicaux de la Bank Of Africa (BOA) Burkina Faso ont déposé un préavis de grève de 96 heures pour compter du 16 février 2026. Selon la déclaration, ils dénoncent « une situation sociale profondément préoccupante accentuée depuis 2018 » du personnel de la banque. Entre autres, ils déclarent subir des inégalités et des injustices comparativement au traitement salarial des travailleurs des autres filiales du groupe bancaire.