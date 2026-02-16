Burkina Faso: Coopération scientifique - Le pays et la Fédération de Russie s'engagent à travers deux instruments juridiques

La coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie vient de franchir une étape importante dans le domaine de l'enseignement supérieur et des sciences.

A travers le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Fédération de Russie, Valery Nikolaevich Falkov, les deux parties ont procédé à la signature de deux actes juridiques, le 13 février 2026, à Moscou.

Il s'agit d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine des activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Les deux parties ont unanimement salué la signature de ces deux instruments qui fixent et offrent désormais un cadre global et juridique aux universitaires et acteurs de la recherche des deux pays, pour engager des actions concrètes dans leur collaboration.

Le ministre des Affaires étrangères précise que « la signature de ces documents fait suite à une recommandation du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré qui, lors de sa visite en Fédération de Russie en mai dernier, a souhaité un renforcement de la coopération avec ce pays dans le secteur scientifique, pour permettre au Burkina Faso de sortir du système d'enseignement général et aller vers des mécanismes plus pratiques, orientés sur les sciences et les technologies ».

Tout en saluant les efforts consentis par le gouvernement russe en matière d'octroi de bourses au Burkina Faso dans les filières scientifiques, Karamoko Jean Marie Traoré a insisté sur la vision des plus hautes autorités burkinabè, qui est de développer des capacités de formation des ingénieurs burkinabè sur place.

Selon les deux ministres, après l'étape de la signature, il faut aller vite dans la phase de concrétisation, notamment à travers des échanges de délégations d'universitaires, pour identifier et convenir des champs thématiques sur lesquels ils vont travailler.En définitive, la visite de travail de la délégation burkinabè à Moscou a été marquée par la signature de quatre documents juridiques, qui permettront au Burkina Faso et à la Fédération de Russie, de transformer leurs intentions politiques en projets concrets, stratégiques et mutuellement bénéfiques.