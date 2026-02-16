Le ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières a tenu une séance de travail avec une délégation d'experts du ministère des Hydrocarbures et des Mines et celui de l'Energie et des Energies renouvelables de l'Algérie, vendredi 13 février 2026, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso et l'Algérie veulent conjuguer leur savoir-faire dans les secteurs de l'énergie et des mines. A cet effet, une délégation algérienne du ministère des Hydrocarbures et des Mines et celui de l'Energie et des Energies renouvelables a effectué une visite au pays des Hommes intègres, vendredi 13 février 2026. A l'occasion, les experts algériens ont eu une séance de travail avec leurs homologues burkinabè du ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières.

Les échanges ont abouti à une signature de Procès-verbal (PV) de discussion entre les deux parties dans la soirée du 13 février à Ouagadougou. Il ressort, selon une copie du PV remise à la presse, que les deux parties ont échangé sur les potentialités géologiques, minières et l'état des projets miniers en cours dans les deux pays et ont exprimé leur intérêt pour un échange d'expériences et d'expertise dans plusieurs domaines. Les experts ont également échangé sur leurs expériences en matière de développement du contenu local. A ce propos, ils ont convenu de la mise en place des ressources humaines de qualité.

La partie algérienne se propose d'accompagner le Burkina Faso dans la mise en place d'unités spécifiques de formations pointues et d'unités locales nationales de production ou transformation des produits miniers. Les deux parties se sont aussi engagées pour le partage d'expériences dans les différents segments du secteur de l'énergie et pour le renforcement des capacités sur les travaux sous tension. Les services techniques ont en outre échangé sur les perspectives de coopération dans le domaine des hydrocarbures et des produits pétroliers.

Ils ont convenu d'approfondir les études géo-scientifiques existantes dans le cadre des travaux de prospection dans la partie burkinabè du bassin du Taoudeni. Par ailleurs, les parties ont exprimé leur volonté d'examiner les possibilités d'approvisionnement du Burkina Faso en produits pétroliers raffinés par l'Algérie dans des conditions compétitives et sécurisées.

Des modalités de mise en oeuvre des projets

Le développement du Gaz de pétrole liquéfié (GPL) a également été un centre d'intérêt au cours de ce conclave. Les spécialistes ont examiné les perspectives de coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso dans le domaine du GPL. Ils ont souligné l'importance de ce produit comme source d'énergie domestique et urbaine au Burkina Faso. Au terme des travaux, le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières du Burkina, Yacouba Zabré Gouba, a félicité les experts des deux parties pour les résultats globalement satisfaisants obtenus. Il a confié que ces résultats vont permettre de renforcer la collaboration bilatérale dans les secteurs concernés entre l'Algérie et le Burkina.

Selon le ministre Gouba, les travaux ont débouché sur une modalité précise de mise en oeuvre des engagements. Quatre groupes thématiques ont été mis en place, a-t-il poursuivi, dans le but de se retrouver en présentiel ou en visio-conférence pour la mise en oeuvre des différentes pistes de collaboration identifiées. Le ministre d'Etat algérien, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkad, a assuré que sa délégation va continuer à travailler d'arrache-pied pour arriver à concrétiser l'ensemble des projets entrant dans le cadre de cette journée de discussion.

De son avis, les projets qui sortiront de ces échanges vont apporter une valeur ajoutée pour le développement des deux pays. « Nous avons posé les jalons d'une grande coopération dans les secteurs concernés », a-t-il déclaré. M. Arkad a par ailleurs soutenu que son pays invite la partie burkinabè à Alger dans le but de poursuivre les échanges dans l'intérêt des deux pays.

Abdoulaye BALBONE

Astride OUEDRAOGO

(Stagiaire)

