Burkina Faso: Autoroute Ouagadougou/Bobo-Dioulasso - Le déblayage est achevé

Les travaux du chantier de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso ont été lancés, le 16 décembre 2025, par le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l'Etat. La première étape consistait à déblayer les 332 km sur une emprise de 100 m de largeur.

Dans un message à l'occasion de la montée des couleurs (janvier 2026), le président du Faso a indiqué la date du 15 février 2026 comme horizon d'achèvement des travaux de déblayage, soit 2 mois en continu. Les équipes techniques de l'Agence Faso Mêbo ont effectivement relevé le défi. Le déblayage est terminé quelques jours même avant le délai. Place à la prochaine étape du chantier, le terrassement.