Burkina Faso: Futur entraineur des Etalons - Des techniciens étrangers aux aguêts

Dans quelques semaines, le Burkina aura à la tête de son équipe nationale A, un nouveau technicien. L'appel à candidature lancé par la Fédération burkinabè de football fait bouger la légion étrangère. Ça se bouscule.

A travers un communiqué rendu publique le 6 février dernier, la Fédération Burkinabè de football (FBF) a informé de l'ouverture de l'appel à candidature pour le choix du futur sélectionneur national du Burkina Faso. Selon le communiqué de la faitière du football national et conformément aux exigences de la Confédération africaine de football (CAF), le remplaçant de Brama Traoré doit détenir la licence A de la CAF ou la licence Pro (UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, AFC ou OFC) pour les entraineurs n'ayant pas la licence A de la CAF.

Les expériences professionnelles sont aussi souhaitées pour les candidats burkinabè (justifier d'une expérience cumulée d'encadrement des équipes de Ligue 1, des sélections nationales toutes catégories confondues d'au moins 5 années) que ceux de nationalités étrangères (justifier d'une expérience cumulée d'encadrement des équipes de Ligue 1 professionnelle ou des sélections nationales A d'au moins 5 années).

Aussitôt lancé que déjà ça se bouscule au niveau de la commission de réception des dossiers. Et selon une source concordante, il y aurait environ 100 postulants 72 heures seulement après l'ouverture du processus. Outre les entraineurs nationaux, il se murmure que des entraineurs bien connus auraient l'intention de diriger la sélection A du Burkina Faso.

En attendant que ça se confirme, il s'agirait par exemples du technicien franco-arménien Michel Der Zakarian passé par Montpellier, du franco-comorien Amir Abdou ex-entraineur de l'équipe nationale des Comores lors de la CAN 2021 (disputée en janvier 2022 au Cameroun), de l'ex coach de l'ASFA-Y (en 2003) l'Italien Gugliermo Arena, de son compatriote Solinas Giovanni, du franco-burkinabè de l'Amicale sportive de Vitré Julien Kaboré. Tout compte fait, tout sera clair et officiel d'ici la fin de ce mois de février selon le timing de la FBF. Affaire à suivre.