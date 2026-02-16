Madagascar: Atteinte à la sûreté de l'État - Augustin Andriamananoro perquisitionné, Vy Vato arrêté et Sareraka auditionné

Le climat politique s'est brusquement électrisé ces dernières 48 heures. Entre la perquisition au domicile d'Augustin Andriamananoro, l'arrestation de l'ancien gouverneur Vy Vato et l'audition de l'artiste Sareraka, l'ombre d'une tentative de déstabilisation planerait sur la Grande île.

Le landerneau politique malgache a été secoué par un véritable séisme samedi dernier. Ce qui s'annonçait comme un week-end de transition s'est transformé en une vaste opération judiciaire et policière visant des figures de proue de l'ancien régime. Le motif invoqué par les autorités est de taille : atteinte à la sûreté de l'État et tentative de déstabilisation.

Immunité

Le domicile du député Augustin Andriamananoro, à Faliarivo Ampitatafika, a été le théâtre d'une opération d'envergure. Dès 18 h 30, des éléments de la Brigade criminelle (BC) et des gendarmes de la CIRGN ont investi les lieux. L'élu d'Antananarivo I étant absent depuis l'aube, ce sont son épouse et son personnel qui ont dû faire face aux enquêteurs. La perquisition, qui aurait joué les prolongations jusqu'aux alentours de 23 heures, n'aurait réellement débuté qu'après l'arrivée des conseils du parlementaire.

À l'origine de cette descente : un mandat évoquant des motifs graves, à savoir l'atteinte à la sûreté de l'État et des velléités de déstabilisation. Selon certaines indiscrétions, le Bureau permanent de l'Assemblée nationale étudierait déjà la levée de son immunité parlementaire afin de permettre une arrestation en bonne et due forme. Malgré le déploiement de force, aucune découverte compromettante n'aurait été signalée au terme de l'opération. Il s'agit, en tout cas, de la deuxième perquisition menée chez ce parlementaire IRMAR depuis l'avènement du régime de la Refondation.

Garde à vue

Pendant que la capitale s'agitait, la Ville d'Eaux n'était pas en reste. Vy Vato Rakotovao, figure emblématique du Vakinankaratra, dont il fut le gouverneur, a été interpellé et placé en garde à vue au commissariat d'Andranomanelatra avant son transfert vers Antananarivo, hier. Comme pour ses pairs, le chef d'inculpation retenu contre lui concernerait la sûreté de l'État et la tentative de déstabilisation. Cette arrestation d'un ancien haut responsable administratif marque un tournant, suggérant que les ramifications de ce dossier dépasseraient le simple cadre de la capitale.

Incompréhension

Enfin, le monde culturel est sous le choc après l'interpellation d'Yvon Randriazanakolona, alias Sareraka. L'artiste engagé serait, lui aussi, soupçonné d'implication dans ce projet de déstabilisation. Entendu par les services de renseignement avant d'être relâché, son cas suscite l'incompréhension de ses proches : « Accuser Sareraka de fomenter un coup avec des proches de l'ancien régime, qui l'a déjà condamné, est tout simplement insensé », fustigent-ils.

Quoi qu'il en soit, des interrogations commencent à poindre. S'agit-il d'un réel péril pour les institutions ou d'un « nettoyage » visant à écarter les derniers « forongony » ? La célérité des forces de l'ordre montre, en tout cas, que les autorités prennent la menace très au sérieux. La semaine qui s'ouvre s'annonce d'ores et déjà mouvementée pour l'échiquier politique.