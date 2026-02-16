Soudan: Le Premier ministre rentre au pays

Le Premier ministre Kamil Idris est arrivé ce matin à Khartoum après avoir participé à la Conférence de Munich sur la sécurité.

Il a été accueilli à l'aéroport de Khartoum par les ministres des Affaires du Cabinet, de la Justice et de la Santé, ainsi que par plusieurs autres responsables de l'État.

Au cours de la conférence, il a participé à une table ronde et s'est entretenu avec plusieurs chefs de délégation des pays participants , où il a passé en revue la situation au Soudan, expliquant que la guerre imposée au pays est financée par des puissances extérieures via les Forces de soutien rapide (FSR).

Lors de ces rencontres, M. Kamil Idris a souligné l'engagement du gouvernement soudanais à instaurer la paix et la stabilité dans tout le pays et a rappelé que l'initiative de paix soudanaise, présentée précédemment au Conseil de sécurité, constitue le fondement de tout processus de paix au Soudan.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a tenu une conférence de presse à l'aéroport de Khartoum, où il a présenté un éclairage sur sa participation à la conférence, soulignant le soutien et l'accueil favorable réservés à l'initiative de paix du gouvernement soudanais par les pays rencontrés lors de cet événement.