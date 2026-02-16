Congo-Kinshasa: Muanda - 30 corps non réclamés inhumés grâce à l'opération « zéro cadavre » à la morgue

Trente corps non réclamés à la morgue de Muanda, au Kongo Central, ont été inhumés samedi 14 février dans cette cité côtière, dans le cadre de l'opération « zéro cadavre d'indigent à la morgue », lancée le 4 février par le député provincial Jean Kimboko Ndombasi.

Cette initiative humanitaire vise à offrir une sépulture digne aux dépouilles non réclamées et à désengorger la morgue de l'hôpital général, actuellement saturée.

Les dépouilles ont été inhumées au cimetière de Makayisamba, lors d'une cérémonie supervisée par l'administrateur du territoire adjoint de Muanda, Nicolas Kinduelo.

Il s'agit principalement des corps de personnes souffrant de troubles mentaux, de nouveau-nés, de personnes sans famille, et de certains Congolais revenus d'Angola pour des raisons de santé et décédés à Muanda.

Selon les autorités locales, ces corps étaient conservés depuis plusieurs semaines dans la seule morgue de la cité.

Le député Jean Kimboko Ndombasi a salué l'implication de toutes les personnes qui ont contribué à atteindre ce premier résultat. Il encourage la poursuite de l'effort collectif afin de permettre à chaque dépouille non réclamée de bénéficier d'un enterrement digne.

Une morgue saturée et incapable d'accueillir de nouvelles dépouilles

L'opération reste loin d'être terminée : une trentaine d'autres corps se trouvent encore dans cette morgue dont la capacité maximale est de 40 corps.

Faute d'espace, l'hôpital n'est plus en mesure d'accueillir de nouvelles dépouilles, rendant urgente la poursuite de l'initiative.

Cette opération répond à un besoin humanitaire crucial : éviter l'entassement des cadavres en morgue et garantir une sépulture respectueuse aux personnes décédées, quelles que soient leur origine ou leur condition sociale.