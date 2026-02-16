Congo-Kinshasa: Ituri - Un mort et d'importants dégâts après des pluies violentes dans plusieurs localités

16 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une série de pluies torrentielles accompagnées de vents violents a provoqué d'importants dégâts matériels cette semaine dans plusieurs localités de la province de l'Ituri la semaine dernière. Ces averses ont fait au moins un mort, laissant des milliers de personnes sans abri, ni accès à l'éducation ou aux soins de santé. La coordination provinciale de la protection civile tire la sonnette d'alarme et appelle à une assistance humanitaire urgente.

Selon les autorités locales, les intempéries ont entraîné la mort par noyade d'un élève de l'Institut technique médical d'Angumu, vendredi dernier.

Le jeune étudiant se trouvait sur le lac Albert lorsqu'un vent violent s'est soudainement levé, renversant son embarcation.

Écoles et structures sanitaires fortement touchées

Plusieurs zones ont été frappées de plein fouet, notamment Muguma, Aungba, Komanda et la chefferie de Mokambo.

À Aungba, des centaines d'élèves sont privés de classes.

La veille du drame d'Angumu, les vents ont arraché les toitures de plusieurs infrastructures scolaires, y compris la salle polyvalente d'un institut local.

Résultat : des centaines d'élèves revenus de congé n'ont plus accès à leurs salles de cours.

Mokambo enregistre les dégâts matériels les plus importants.

Cette chefferie est la zone la plus sinistrée. Les vents violents ont endommagé : l'école primaire Lungu, actuellement relocalisée dans la cour de l'école primaire Mwangali d'Angumu ; l'école primaire Loni de Muswa ; le centre de santé de Ndaru-Muswa, désormais privé de toiture.

Ces dommages privent des milliers de familles de services essentiels, notamment en éducation et en santé.

À Komanda, des abris de déplacés ont été détruits. Située à environ 80 km au sud de Bunia, la localité de Komanda a également été sévèrement touchée. Les vents ont détruit de nombreux abris des déplacés du site de Kibonge, exposant les familles (en majorité des femmes et des enfants) aux intempéries et aux risques sanitaires.

Appel à une intervention humanitaire urgente

Face à l'ampleur des dégâts, la coordination provinciale de la protection civile appelle le gouvernement et les partenaires humanitaires à : fournir une aide d'urgence aux sinistrés, réhabiliter les infrastructures scolaires et sanitaires, renforcer la prise en charge des déplacés, prévenir de nouveaux risques liés aux intempéries qui se multiplient depuis le début du mois.

La province de l'Ituri étant actuellement en saison de pluie, si l'aide humanitaire ne parvient pas dans l'urgence, d'autres averses pourraient aggraver la situation.

