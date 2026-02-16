Ile Maurice: Angkush Poonye - «L'ACCA, un passeport professionnel vers la finance»

interview

Quelles perspectives les formations professionnelles du parcours ACCA offrent-elles aux étudiants qui viennent de terminer leurs études secondaires ?

De nombreux étudiants - y compris ceux issus des filières non comptables - entament leur parcours ACCA immédiatement après l'obtention de leur Higher School Certificate (HSC), car ils aspirent à faire carrière dans la comptabilité et la finance. Cette qualification professionnelle est reconnue mondialement. Bien qu'exigeante, elle est très valorisante et offre d'excellentes perspectives de carrière dans le secteur financier, tant au niveau local qu'international.

Qu'en est-il de l'option universitaire et de la poursuite d'un diplôme de premier cycle ?

Je recommande vivement cette voie aux étudiants qui souhaitent découvrir et profiter de la vie universitaire. D'autres jeunes, en revanche, souhaitent intégrer le monde du travail dès l'obtention du HSC. L'ACCA est une qualification professionnelle soutenue par de nombreuses entreprises à Maurice. Celles-ci recrutent de jeunes talents et les accompagnent dans l'acquisition d'une expérience professionnelle pertinente, tout en leur permettant de poursuivre leurs études.

C'est pourquoi beaucoup de jeunes considèrent cette voie comme plus pratique et davantage orientée vers l'emploi que d'autres parcours. Elle permet ainsi à un candidat de se démarquer en tant que Chartered Certified Accountant, en bénéficiant d'une reconnaissance professionnelle significative.

Au niveau de la reconnaissance à l'international, quelles perspectives s'offrent aux jeunes professionnels fraîchement qualifiés ?

Nombre d'entre eux choisissent de s'expatrier vers des pays comme les Émirats arabes unis, le Luxembourg ou Malte, afin d'acquérir une expérience internationale et indéniablement, de bénéficier de meilleures perspectives salariales. Les opportunités sont nombreuses.

La comptabilité et la finance constituent des domaines très vastes, permettant de se spécialiser dans des secteurs tels que l'audit, la fiscalité, la comptabilité judiciaire (forensic accounting), la comptabilité financière et la comptabilité de gestion, entre autres. En outre, un Chartered Certified Accountant peut exercer de manière indépendante, créer son propre cabinet et gérer les comptes de ses clients. Il est aussi possible de s'orienter vers l'enseignement, le professorat ou la formation professionnelle en entreprise.

Où recommanderiez-vous aux étudiants mauriciens de débuter leur parcours de formation en comptabilité et finance ?

Il existe aujourd'hui plusieurs options, notamment des prestataires en ligne facilement accessibles. Pour ceux qui privilégient un accompagnement en présentiel, une structure locale accréditée, comme le London College of Accountancy (Platinum Learning Partner), peut constituer un point de départ pertinent.