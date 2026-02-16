Ile Maurice: Nouveau départ pour le Centre polyvalent rénové et renommé

Le Centre récréatif polyvalent de Pointe-aux-sables a rouvert ses portes mardi 10 février après d'importants travaux de rénovation et de modernisation, et porte désormais le nom de Sant Renesans. L'exploitation du centre sera confiée à deux ONG : Caritas Île Maurice et l'Association des Frères Auxiliaires, à la suite d'une manifestation d'intérêt menée en novembre 2025. Leur gestion conjointe est présentée comme un atout, apportant une connaissance locale approfondie, une expérience dans les services sociaux et la confiance de la communauté.

Appartenant au ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale et géré par la National Empowerment Foundation (NEF), le centre a choisi ce nouveau nom afin de refléter le renouveau, la résilience et un nouveau départ pour la communauté locale.

Sant Renesans est conçu comme un pôle communautaire pour les habitants de Débarcadère et des environs de Pointe-aux-Sables. Il proposera des programmes éducatifs, un soutien à l'apprentissage et une formation professionnelle, ainsi que des services sociaux intégrés destinés aux familles vulnérables. En associant apprentissage, soutien social et activités communautaires, le centre vise à créer un environnement bienveillant où les résidents pourront acquérir des compétences, obtenir de l'aide en cas de besoin et participer à la vie locale.

Grâce à ses installations rénovées et à ses programmes axés sur la communauté, Sant Renesans est bien placé pour devenir un point central d'apprentissage, de soutien et d'engagement, aidant les familles à bâtir une stabilité, les jeunes à développer des compétences et les voisins à renforcer leurs liens sociaux.

Le ministre de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, Ashok Subron, la ministre de l'Égalité des genres, Arianne NavarreMarie, et d'autres personnalités ont assisté à l'inauguration. Un programme de dépistage médical a également été lancé.

La ministre Navarre-Marie et le ministre délégué à la Sécurité sociale, Kugan Parapen, ont encouragé les résidents de Débarcadère à utiliser judicieusement les installations et à maintenir le nouvel espace. Ils ont remercié les ONG pour leur collaboration. Kugan Parapen a annoncé que les rénovations, qui ont couté environ Rs 1 million , font partie d'une initiative plus large pour améliorer les conditions de vie des habitants.