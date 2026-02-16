Ile Maurice: L'UTM prépare la prochaine génération d'experts

DANS le cadre de la priorité nationale accordée à la transition énergétique, l'Université de Technologie de Maurice (UTM) et Suntricity Ltd ont signé, le jeudi 12 février, un partenariat visant à créer un laboratoire d'énergies renouvelables sur le campus.

Ce nouvel espace accueillera principalement les étudiants du programme MSc (Eng) Renewable Energy, tout en restant ouvert aux futurs cursus liés aux énergies durables. Ainsi, il permettra de renforcer la formation pratique dans un domaine en pleine expansion.

À travers des travaux pratiques, des projets appliqués et des activités de recherche, étudiants et chercheurs pourront se former à des systèmes énergétiques innovants, conçus pour répondre à la fois aux besoins de l'industrie et aux enjeux nationaux.