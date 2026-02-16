Gabon: Infrastructures routières - Travaux du tronçon Alembé-Lopé-Leroy-Mikouyi

16 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTP

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba a pris part, le vendredi 6 février 2026, aux côtés du Vice-Président du Gouvernement et de quelques autres membres du Gouvernement, à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Alembé - Lopé - Carrefour Leroy - Mikouyi.

Présidée par Hermann Immongault, Vice-Président du Gouvernement, la cérémonie s'est déroulée en présence des Ministres sectoriels concernés par ce projet, au nombre desquels, celui en charge de l'administration du territoire, Adrien Nguema Mba.

Longue de 306 kilomètres, cette route dite économique doit davantage faciliter la mobilité des personnes et des marchandises.

Ce projet structurant intègre un important volet de la RSE le long de son parcours qui touche les provinces du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué Ivindo et de l'Ogooué Lolo.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.