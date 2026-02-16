Gabon: Infrastructures routières - Travaux du tronçon Alembé-Lopé-Leroy-Mikouyi

Le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba a pris part, le vendredi 6 février 2026, aux côtés du Vice-Président du Gouvernement et de quelques autres membres du Gouvernement, à la cérémonie de lancement officiel des travaux d'aménagement et de bitumage du tronçon Alembé - Lopé - Carrefour Leroy - Mikouyi.

Présidée par Hermann Immongault, Vice-Président du Gouvernement, la cérémonie s'est déroulée en présence des Ministres sectoriels concernés par ce projet, au nombre desquels, celui en charge de l'administration du territoire, Adrien Nguema Mba.

Longue de 306 kilomètres, cette route dite économique doit davantage faciliter la mobilité des personnes et des marchandises.

Ce projet structurant intègre un important volet de la RSE le long de son parcours qui touche les provinces du Moyen-Ogooué, de l'Ogooué Ivindo et de l'Ogooué Lolo.