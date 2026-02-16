Sénégal: Un incendie au ministère des Finances et du Budget, 'aucune victime n'a été constatée'

Dakar — Le ministère des Finances et du Budget annonce la survenue d'un incendie dans ses locaux, tout en assurant qu"'aucune victime n'a été constatée", "la situation [étant] totalement sous contrôle" en plus.

"Le ministère des Finances et du Budget informe l'opinion publique qu'un incendie s'est déclaré dans la nuit du 15 au 16 février 2026 dans une partie de [ses] locaux", déclare son service de communication dans un communiqué.

"L'intervention rapide et efficace des sapeurs-pompiers a permis de maîtriser la situation dans les plus brefs délais [...] À l'heure où nous nous adressons au public, la situation est totalement sous contrôle. Aucune victime n'a été constatée", ajoute la même source.

Elle assure que "les activités se poursuivent normalement, sous réserve des mesures organisationnelles prises à titre préventif".

"Le ministère tient à remercier les services de secours pour leur professionnalisme et leur réactivité", affirme son service de communication.