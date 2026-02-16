Sénégal: Thiès-nord - Le maire inaugure un plateau sportif multifonctionnel à Keur Issa

Thiès — La commune de Thiès-nord vient de réceptionner un plateau sportif multifonctionnel d'un coût global de 11 millions de FCFA, destiné à revitaliser la pratique du basket, du handball et du volleyball dans les quartiers de Keur Issa, Médina Fall et Médina Fall Extension.

Selon le maire de Thiès-nord, Mamadou Diakhaté, cette infrastructure était "complétement laissée à l'abandon", avant que l'équipe municipale qu'il dirige ne décide de la réhabiliter au profit de la jeunesse et du monde sportif en général, dès son arrivée, en 2024.

"On pourra faire ici du basket, du handball, du volleyball et les arts martiaux", a souligné lors de la cérémonie d'inauguration, dimanche.

Il a annoncé qu'un comité sera mis en place, pour s'occuper de ce "bijou", dont la gestion sera "entièrement laissée à la jeunesse".

Disant apprécier "à sa juste valeur" l'ouverture de cette infrastructure sportive, le président de la ligue régionale de basket, Lamine Cissé, a tenu à remercier le maire de Thiès-nord pour cet investissement.

Il a saisi l'occasion pour inviter les populations à inscrire leurs enfants au basket, une discipline "source de succès".