Afrique: Ligue des champions et Coupe CAF - Tirage au sort des quarts de finale, mardi

16 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) annonce procéder au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions et de la Coupe de la CAF, mardi, au siège de la Fédération égyptienne de football (EFA), au Caire.

Le tirage au sort des quarts de finale de la CAF Coupe de la CAF est prévu à 11 heures GMT, suivi de celui de la Ligue des champions à 12h00 GMT, précise l'instance dirigeante du football africain.

La phase de groupes de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération se sont achevées ce dimanche.

En coupe de la CAF, l'USM Alger (Algérie), l'OC Safi (Maroc), le Wydad Casablanca (Maroc), l'AS Maniema Union (RD Congo), le CR Belouizda (Algérie), l'AS Otohô (Congo), le Zamalek SC (Egypte) et l'Al Masry SC (Egypte) sont les équipes en lice.

L'équipe des Pyramids FC (Egypte), tenante du titre en Ligue des Champions, va disputer la suite de cette compétition avec Al Ahly (Egypte), le Stade Malien (Mali), Al Hilal (Soudan), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), l'Espérance Tunis(Tunisie), RS Berkane(Maroc) et l'AS FAR (Maroc).

