Sénégal: D1 féminine - Les Aigles de la Médina sans pitié devant le Casa, poursuivent leur sans faute

Dakar — Les Aigles de la Médina poursuivent leur parcours sans faute, après leur victoire sur le Casa-Sports de Ziguinchor, surclassé (5-0), en match comptant pour la neuvième journée de la première division (D1) féminine, dans la poule A.

Avec huit victoires en autant de sorties, soit un total de 24 points (+32), les Aigles de la Médina dominent largement leur groupe.

Les championnes sortantes, avec un match en moins, devancent de cinq points leur dauphin, Jeunesse Olympique de Guédiawaye (JOG, ex-Sirènes).

Après son revers la journée précédente face aux Aigles, l'équipe de Guédiawaye s'est relevée en battant (2-0) Kaolack FC en déplacement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les banlieusards comptent désormais 19 points.

Dans la même poule, les Amazones de Grand-Yoff ont conforté leur troisième place en dominant (2-0) Étincelles FC.

Dans la poule B, les Tigresses de Thiès ont battu (1-0) Kumaré FC.

Le choc entre l'équipe du lycée Ahmeth Fall, leader, et son dauphin l'AS Bambey a été reporté.

La rencontre entre l'USPA et Dakar Sacré-Coeur a aussi été reportée.

Voici les résultats de la 9e journée de la D1 féminine :

Poule A :

Étincelles FC-Amazones de Grand Yoff (0-2), Casa-Sports-Aigles de la Médina (0-5), Kaolack FC- JOG (0-2)

Poule B :

Tigresses de Thiès-Kumare (1-0), Lycée Ameth Fall-AS Bambey (reporté) et USPA-Dakar Sacré-Coeur (reporté)