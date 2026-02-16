Sénégal: La commune de Thiaroye-sur-mer fait le bilan de son Plan de développement communal

Thiaroye — La commune de Thiaroye-sur-mer a fait le bilan de la mise en oeuvre de son Plan de développement, deux ans après la mise en place de l'actuelle équipe municipale dirigée par El Mamadou Ndiaye.

Les résultats de ce Plan de développement consistant en 11 programmes et 111 projets et actions prioritaires, ont été présentés aux acteurs locaux et partenaires au développement, ce week-end, lors d'une journée citoyenne.

Les actions les plus urgentes de ce Plan de développement concernent le cadre de vie, "à tel enseigne que cette année est consacrée à [cette question] à travers le projet Thiaroye ville verte et durable", a indiqué El Mamadou Ndiaye, maire de cette commune d'arrondissement de la banlieue dakaroise.

"Il s'agit dans cette rencontre d'un exercice de redevabilité, car en tant qu'autorité, nous avons l'obligation de rendre compte à travers de telle rencontre", a dit l'édile, au sujet de cette journée citoyenne organisée à la Maison de la Jeunesse, des Sports et de la Culture de Thiaroye-sur-mer.

Elle s'inscrivait dans le cadre du contrat de gouvernance de la commune, basée sur "la transparence et le direct avec les citoyens".

La rencontre était l'occasion de "présenter aux citoyens nos résultats et de leur permettre d'apprécier l'action de la municipalité", a-t-il expliqué.

Le maire de Thiaroye-sur-mer est revenu, vidéo à l'appui, sur ses réalisations de son équipe dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, les infrastructures, la gestion du cadre de vie et l'environnement, le renforcement du capital humain et l'accompagnement de la jeunesse, entre autres domaines.

Il a exhorté les populations à s'impliquer et à accompagner l'équipe municipale, pour l'aider à relever les défis du développement économique et social.

Divers acteurs, représentants d'organisations communautaires de base, élus municipaux, guides religieux et coutumiers, délégués et marraines de quartier (Bajénu Gox), ainsi que des partenaires au développement ont pris part à cette présentation du PDC de la commune de Thiaroye-sur-mer.

De nombreux participants à la rencontre ont eu l'occasion d'échanger directement avec le maire à travers une série de questions-réponses sur plusieurs aspects de sa gestion.